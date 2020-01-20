Американский певец Дэвид Олни умер на сцене во время концерта

Певец и композитор Дэвид Олни умер на сцене прямо во время выступления, сообщает NME.
По всей видимости, на концерте в Санта-Роса-Бич во Флориде с 71-летним исполнителем случился сердечный приступ. В реанимационных мероприятиях принял участие врач, который оказался одним из слушателей, но они не помогли.
Эми Ригби, выступавшая вместе с Олни, написала в Facebook: «Умер прекрасный человек, легенда, поэт и композитор. В середине третьей песни он остановился, извинился и закрыл глаза».
«Он сидел неподвижно, с прямой спиной, в своей крутейшей шляпе, <…> с гитарой, сначала всем показалось, что он просто сделал паузу», — добавила она.