Американский певец Дэвид Олни умер на сцене во время концерта

Певец и композитор Дэвид Олни умер на сцене прямо во время выступления, сообщает NME.
По всей видимости, на концерте в Санта-Роса-Бич во Флориде с 71-летним исполнителем случился сердечный приступ. В реанимационных мероприятиях принял участие врач, который оказался одним из слушателей, но они не помогли.

Эми Ригби, выступавшая вместе с Олни, написала в Facebook: «Умер прекрасный человек, легенда, поэт и композитор. В середине третьей песни он остановился, извинился и закрыл глаза».

«Он сидел неподвижно, с прямой спиной, в своей крутейшей шляпе, <…> с гитарой, сначала всем показалось, что он просто сделал паузу», — добавила она.
| 2020-01-20T14:48:08+00:00 20 января 2020, 17:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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