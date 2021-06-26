Ракетный эсминец США USS Ross направился в Черное море, где примет участие в ежегодных учениях Sea Breeze, сообщает пресс-служба американского посольства в Киеве в Twitter.

Шестой флот ВМС США официально объявил об участии в Sea Breeze-2021 совместно с ВМС Украины. В них будут задействованы пять тысяч военнослужащих и 32 корабля. Учения продлятся с 28 июня по 10 июля в Черном море. В учениях принимают участие более 30 стран.

Ранее сообщалось, что корабли ВМФ РФ проведут учения близи авианосца Великобритании. Согласно данным системы NOTAM, манёвры кораблей ВМФ России с пусками ракет состоятся 26 июня. Накануне Минобороны РФ заявило, что в Средиземном море начались совместные учения Военно-морского флота и ВКС. В манёврах участвуют пять кораблей, две подводные лодки, а также самолёты МиГ-31К и Ту-22М3 (aif.ru)