Американские военные погибли при подрыве патруля на мине в Сирии

В Сирии патрульная машина, в которой находились американские военные, подорвалась на мине. Об этом сообщает агентство SANA.

ЧП произошло на северо-востоке страны, машина с военными следовала по шоссе Хасеке — Дейр-эз-Зор.

Согласно данным СМИ, в результате подрыва погибли по меньшей мере четверо военных США.

Другие подробности инцидента не уточняются.

В свою очередь командование антитеррористической коалиции под эгидой США в Сирии и Ираке опровергло информацию о гибели американских военных в сирийской провинции Хасеке. (gazeta.ru)