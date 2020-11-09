Американские военные погибли при подрыве патруля на мине в Сирии

В Сирии патрульная машина, в которой находились американские военные, подорвалась на мине. Об этом сообщает агентство SANA.
ЧП произошло на северо-востоке страны, машина с военными следовала по шоссе Хасеке — Дейр-эз-Зор.
Согласно данным СМИ, в результате подрыва погибли по меньшей мере четверо военных США.
Другие подробности инцидента не уточняются.
В свою очередь командование антитеррористической коалиции под эгидой США в Сирии и Ираке опровергло информацию о гибели американских военных в сирийской провинции Хасеке. (gazeta.ru)