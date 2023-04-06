Делегация американских конгрессменов во главе с председателем комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США республиканцем Майклом Макколом прибыла на Тайвань, сообщает NBC News.

Маккол заявил, что визит американской делегации «посылает Коммунистической партии Китая сигнал о том, что США поддерживают Тайвань» и что власти Соединенных Штатов хотят, чтобы Пекин дважды подумал «перед вторжением на Тайвань».

На Тайвань приехали представители как Республиканской, так и Демократической партии США.

Американские законодатели прибыли на Тайвань на следующий день после визита спикера палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти. Политик раскритиковал власти КНР за обвинения Вашингтона в нарушении принципа «одного Китая» на фоне встреч американских политиков с президентом Тайваня Цай Инвэнь. (Газета.Ру)