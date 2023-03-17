Американские банки на фоне ситуации с банкротством Silicon Valley Bank (SVB) за семь дней, завершившиеся 15 марта, заняли у Федеральной резервной системы (ФРС) рекордные $164,8 млрд, подсчитало агентство Bloomberg на основе данных регулятора.

Около $152,8 млрд привлекли через дисконтное окно (механизм, который предлагает коммерческим банкам краткосрочные займы) на срок до 90 дней. За неделю до этого, как писала газета The Wall Street Journal, банки заняли $4,58 млрд.

Предыдущий рекорд по займам фиксировали в 2008 году, когда кредитные организации взяли у ФРС $111 млрд из-за финансового кризиса.

В конце прошлой недели пресс-служба Федеральной корпорации страховании вкладов (FDIC) сообщилао разорении американского SVB, который занимал 16-е место по величине активов в США. Silicon Valley Bank — крупнейшая обанкротившаяся кредитная структура за 15 лет.