В своей статье артистка обращается к «президенту Байдену, мадам Харрис и членам Конгресса», заявляя о том, что нынешний флаг Соединенных Штатов Америки «изодранный, устаревший, вызывающий разногласия и неправильный» и «больше не представляет демократию и свободу».

Грэй коснулась семиотики «звезд и полос» на флаге США. Касательно звезд, певица написала, что «их 50, тогда как их должно быть 52», потому что «округ Колумбия и Пуэрто-Рико на протяжении десятилетий добивались государственности. Поэтому, «их правильное представление означало бы больше возможностей для чернокожих и латиноамериканцев».

Что касается белых полос на американском флаге, то они, по мнению Мэйси Грэй, «символизируют чистоту и невинность».

«Америка великолепна. Она прекрасна. Но она не чиста, она сломана на части», — написала певица.