Американская коалиция уничтожила три укрытия ИГ на севере Ирака

Коалиция во главе с США при содействии правительства Ирака уничтожила в результате авиудара три укрытия ИГ, сообщается в пресс-релизе Совместной объединенной оперативной группы операции «Непоколебимая решимость» (CJTF-OIR).

«По согласованию с правительством Ирака самолеты коалиции уничтожили три лагеря ИГ в Вади Аш-Шай в Ирак 19 июня», — говорится в заявлении.

Согласно коалиции, Вади Аш-Шай — это сельский район в провинции Киркук, который известен тем, что там расположены укрытия боевиков ИГ. С тех пор как иракские силы безопасности и «Сирийские демократические силы» уничтожили последний укрепленный район ИГ* в марте 2019 года, террористы начали использовать укрытия в сельских районах.