Спецподразделение «Примары» («Призраки») Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины поразило три российских многоцелевых вертолета Ми-8 и радиолокационную станцию (РЛС) 55Ж6У «Небо-У» в аннексированном РФ Крыму. Об этом в воскресенье, 21 сентября, сообщили в Telegram ГУР.

Управление разместило снимок одного из уничтоженных вертолетов Ми-8.

Российская сторона пока не прокомментировала произошедшее.

Между тем Воздушные силы Вооруженных сил (ВС) Украины сообщили в Telegram, что в ночь на 21 сентября ВС РФ атаковали цели 54 ударными БПЛА типа Shahed, «Гербера» и беспилотниками других типов.

Атаки были выполнены из Курска, Миллерово, Брянска и Приморско-Ахтарска России.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, было сбито или подавлено 33 БПЛА на севере, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 21 ударного БПЛА в восьми местах.

Ранее, 14 сентября, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что в Крыму поражен коммуникационный узел Черноморского флота России.

«В ночь на 11 сентября подразделения Военно-морских сил поразили коммуникационный узел ЧФ РФ на территории 184-й научно-исследовательской экспериментальной базы «Севастополь» во временно оккупированной АР Крым», — указали в Генштабе. (DW)