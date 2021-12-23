Фантастическая драма «Дюна» (Dune) Дени Вильнева претендует на четыре «Оскара» за зрелищность — в категориях за лучший грим и прически, лучшие визуальные эффекты, лучший звук и лучшую музыку.

Шорт-листы претендентов на премию в 10 категориях объявила Американская киноакадемия.

Были также обнародованы кандидаты в категориях лучший иностранный фильм, документальный фильм, короткометражный документальный фильм, лучшая песня, короткометражный мультипликационный фильм, короткометражный игровой фильм. В каждом шорт-листе по 10-15 претендентов.

Новый фильм про Джеймса Бонда «Не время умирать» (No Time to Die) вошел в шорт-листы в категориях грим и прически, лучшая музыка, лучшая песня и лучший звук, драма «Власть пса» (The Power of the Dog) — в категориях лучший звук и лучшая музыка.

В числе других фильмов, претендующих на награды за зрелищность: «Круэлла» (Cruella), «Дом Гуччи» (House of Gucci), «Отряд самоубийц: Миссия навылет» (The Suicide Squad) — грим и прически, «Последняя дуэль» (The Last Duel) — лучшая музыка, «Матрица: Воскрешение» (The Matrix Resurrections), «Черная вдова» (Black Widow), «Человек-паук: нет пути домой» (Spider-Man: No Way Home) — визуальные эффекты.

Полный список номинантов на премию будет оглашен 8 февраля, церемония награждения победителей намечена на 27 марта. (ТАСС)