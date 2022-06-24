Жительница Массачусетса Эшли Несс родила сразу две пары близнецов. Об этом сообщает National Desk.

Издание отмечает, что такие роды — крайняя редкость. Вероятность рождения четырех близнецов, причем, среди которых два мальчика и две девочки, оценивается в 1 к 70 млн.

Женщина сообщила, что теперь будет заботиться о том, чтобы обеспечить комфортную жизнь своей резко увеличившейся семье.

«Мне нужен пассажирский фургон. Мне нужно сделать пристройку к дому, мне нужно очень много сделать сейчас», — заявила она.

У Несс, при этом, уже есть четверо детей в возрасте между семью и 24 годами. (Газета.Ру)