В США, в штате Мэн, неизвестный выиграл $1,3 млрд в лотерее, купив билет на заправке, сообщает РИА Новости со ссылкой на устроителей лотереи из компании Mega Millions.

«И вновь пятница 13-е стала счастливой для Mega Millions! Обладатель <…> лотерейного билета из штата Мэн будет отмечать очень счастливый новый год после того, как его билет оказался единственным, который совпал со всеми шестью цифрами, разыгрывавшимися в пятницу вечером — белые шары 30, 43, 45, 46 и 61 плюс золотой мегабол 14», — указано в сообщении.

По правилам, действующим в Соединенных Штатах, получивший джекпот может либо получить облагаемую налогами часть суммы выигрыша ($723,5 млн) наличными, либо получить большую сумму — но в течение тридцати лет.