Экс-министр экономики Турции, ныне глава Партии демократии и прорыва Али Бабаджан готов баллотироваться на предстоящих в 2023 году президентских выборах, если оппозиция не определится с единым кандидатом. В интервью телеканалу Habertürk в пятницу политик также сообщил, что оппозиционный «блок шести», который он представляет, работает над возвращением в Турции парламентской формы правления вместо президентской.

«Если [оппозицией] не будет определен единый кандидат, им станет Али Бабаджан», — сказал он.

По словам Бабаджана, одной из основных задач «блока шести» является обеспечение безопасности выборов. «Безопасность выборов чрезвычайна важна. На примере [муниципальных] выборов в 2019 году мы видели, как ими манипулировали. Мы все это пережили на примере Стамбула», — отметил он. Выборы мэра крупнейшего города Турции состоялись дважды — в мае и июне 2019 года. Нынешний мэр Стамбула Экрем Имамоглу, которого называют среди возможных кандидатов на президентских выборах, победил на них дважды. Итоги первого голосования были отменены Высшей избирательной комиссией Турции под процессуальным предлогом. На повторных выборах он значительно обошел кандидата от партии власти.

Еще одной важной задачей для оппозиции Бабаджан назвал решение экономических проблем Турции. Ранее он предупредил о риске гиперинфляции и обещал в случае прихода оппозиции к власти снизить инфляцию с официальных 70% ныне до однозначной цифры.