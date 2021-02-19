Али Асадов: «Поддержка Турции была месседжем о том, что Азербайджан не один»

«Поддержка, которую Турция оказала Азербайджану под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана в 44-дневной Отечественной войне, придала нам дополнительные силы».

Как сообщает АПА, об этом сегодня после заседания Совместной турецко-азербайджанской экономической комиссии сказал премьер-министр Али Асадов.

Премьер-министр отметил, что эта поддержка была месседжем всему миру о том, что Азербайджан не один: «Турция всегда находится рядом с Азербайджаном. Во всех процессах, происходящих в регионе в настоящее время, Азербайджан также однозначно находится на стороне братской Турции».