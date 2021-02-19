Али Асадов: «Поддержка Турции была месседжем о том, что Азербайджан не один»

«Поддержка, которую Турция оказала Азербайджану под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана в 44-дневной Отечественной войне, придала нам дополнительные силы».

Как сообщает АПА, об этом сегодня после заседания Совместной турецко-азербайджанской экономической комиссии сказал премьер-министр Али Асадов.

Премьер-министр отметил, что эта поддержка была месседжем всему миру о том, что Азербайджан не один: «Турция всегда находится рядом с Азербайджаном. Во всех процессах, происходящих в регионе в настоящее время, Азербайджан также однозначно находится на стороне братской Турции».

| 2021-02-19T21:29:10+04:00 19 февраля 2021, 20:30|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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