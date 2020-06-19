Александр Рар: «Азербайджану придется конкурировать в Европе с американскими лоббистами»

Вчера президент Ильхам Алиев участвовал в видеоконференции Евросоюза и стран «Восточного партнерства» и выступил перед ее участниками — лидерами 27 стран-членов ЕС и высокими представителями Украины, Молдовы, Грузии, Беларуси, Армении.

Видеоконференцию вел председатель Совета Европы Шарль Мишель. В ней также принимали участие председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Комментируя «Зеркало» перспективы развития «Восточного партнерства» в ЕС немецкий политолог Александр Рар сказал, что этот проект сейчас в основном поддерживают страны Восточной Европы, относительно новые партнеры — Польша, прибалтийские страны.

«Они не хотят находиться на краю Европы и хотят, чтобы ЕС расширялся на территорию бывшего СССР. В остальных европейских странах «Восточное партнерство» сегодня непопулярно. На эту тему почти не пишут, но для того, чтобы не ругаться с восточно-европейскими странами был такой саммит, как вчера. Можно сказать, что европейские СМИ о нем мало написали», — сказал Рар.

По его словам, содержательных идей на этом саммите тоже особо не было, кроме заверения ЕС в том, что они всерьез воспринимают эти страны.

«Есть серьезные причины всему этому. Коронавирус настолько сильно ударил по ЕС и его экономике, что сейчас идут подсчеты экономических потерь во всех странах ЕС, и чем больше подсчеты, тем хуже выглядит ситуация. Германское президентство в ЕС будет сосредотачиваться на восстановлении экономики ЕС, хватит ли денег помогать странам, которые не входят в ЕС — это большой вопрос. Я лично в этом сомневаюсь, так как на сегодня денег может не хватить даже для всех стран- членов ЕС «, — добавил аналитик.

По его словам, сейчас Германия и Франция хотят провозгласить главной идеологией ЕС «зеленую экономику».

«По сути, она занимает повестку дня по правам человека в Европе. Но эта идеология очень дорогостоящая и придется переделывать старую традиционную экономику Европы, особенно там, где сейчас все строится на угле и нефти, на возобновляемые источники. Европа в этом направлении будет больше заниматься протекционизмом и переходом на «зеленые технологии»», — сказал он.

Политолог также добавил, что «зеленые технологии» будут главным аспектом сотрудничества с окружающим миром.

«Поэтому политическое значение «Восточного партнерства» будет меняться. Если страны «Восточного партнерства» захотят стать «экологическими партнерами» ЕС, то их будут поощрять. С теми же странами, которые не будут поддерживать «зеленую революцию» в ЕС, которым «зеленый тренд» не будет выгоден, с ними отношения будут строиться на определенной дистанции», — подчеркивает аналитик.

Отвечая на вопрос о том, как будут в таких условиях развиваться энергетические отношения между Азербайджаном и ЕС, аналитик сказал, что цены на нефть резко упали и сейчас вновь восстанавливаются, но из-за «зеленой революции» в ЕС, законодательство и экономическая ситуация будут перестраиваться для того, чтобы меньше получать-использовать нефти и угля.

«Газ, будет еще какое-то время промежуточным звеном, потому что газ – это более чистый энергоноситель, чем уголь и нефть. Поэтому следующие 20-30 лет, газ будет играть какую-то роль», — считает он.

Аналитик также отметил, что Азербайджану и России нужно также понимать, что сейчас происходит вторая революция в ЕС – американцы просто силовыми методами вталкивают в Европу свой сжиженный газ.

«Они практически заставляют это делать, американцы заинтересованы в том, чтобы их предприниматели зарабатывали деньги в Европе. Они вынуждают Европу всюду строить терминалы. Юго-восточная Европа будет союзником получения американского сжиженного газа, Северная Европа пока нет, так как там будет доминировать норвежский и российский газ, но и то из-за того, что инфраструктура проложена. Поэтому Азербайджану придется конкурировать в юго-восточной Европе с американскими лоббистами, которые будут продавать свой сжиженный газ», — резюмировал он.