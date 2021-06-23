Интервью # с украинским военным и политическим экспертом Александром Коваленко.

— Российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца «Дефендер», который вошел в территориальные воды РФ в Черном море в районе мыса Фиолент. Зачем британский эсминец зашел в территориальные воды России?

— Во-первых, это не территориальные воды России, а территориальные воды Украины, которые были оккупированы Российской Федерацией вместе с полуостровом Крым. Фактически HMS Defender сейчас является гостем Украины, а потому нахождение его в международно-признанных украинских территориальных водах — это вполне нормальное явление.

Во-вторых, в морском праве есть такое понятие как право мирного прохода. То есть, фактически, с мирными целями HMS Defender вполне мог пройти территориальные воды РФ, где-нибудь в районе Новороссийска и не вызвать столь бурной реакции.

— Самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 осколочно-фугасных авиационных бомбы ОФАБ-250) по курсу движения эсминца с управляемым ракетным оружием (УРО) «Дефендер». Только после этого британский эсминец покинул российские территориальные воды. Если бы он этого не сделал, могла ли быть дана команда на его уничтожение, и к чему бы это могло привести?

— Официальные ресурсы ВМС Великобритании опровергают факт бомбометания вблизи HMS Defender. Даже по тем видео, что на данный момент публикуются, факт бомбометания не был запечатлен. Но в целом, даже если и был, то это звучит довольно забавно. Дело в том, что HMS Defender это один из наиболее современных эсминцев в мире, который заточен на обеспечение ПВО группам поддерживаемых кораблей, вплоть до авианосных ударных групп (АУГ). Благодаря размещённому на его борту вооружению он способен обеспечивать безопасность в воздушном пространстве в радиусе 120 км. А потому, только одна мысль применения старого ведра с болтами Су-24М против данного эсминца вызывает, мягко говоря, легкую улыбку.

— Последний ли это эпизод такого рода или можно ожидать роста напряженности в Черном море?



— Очевидно, что сегодня Россия сделала из мухи слона. Сделала, в первую очередь для того, чтобы продолжить культивировать в своём внутреннем информационном пространстве нарратив про угрозу со стороны НАТО, хотя сама Россия и является главной угрозой, что на сухопутных границах, что на морских. А потому, для поддержания этого нарратива и продолжения запугивания российского населения угрозой с Запада, безусловно, такие провокации будут и в будущем иметь место.

— Как Вы оцениваете уровень боеготовности российского флота на Черном море?

— Российский флот в Чёрном море на сегодняшний день имеет средний уровень боеготовности. Но главная опасность заключается в том, что за счёт других флотов, он имеет довольно серьёзный потенциал по доукомплектации, а также пополнения своего состава в кратчайшие сроки. Фактически, ЧМ ВМФ РФ в корне нарушает баланс сил и средств в регионе.

— Вы уже упомянули о том, что в России очень много говорят о растущей угрозе со стороны НАТО. Есть ли угроза военного противостояния между РФ и НАТО на суше или на море?

— Любое открытое противостояние России и НАТО завершится не в пользу первой, и в Кремле это прекрасно понимают. Поэтому, на данном этапе, всё соперничество будет сводиться к провокациям, даже с нарушением международного права, и разного рода информационными манипуляциями.