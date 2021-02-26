Активисты в Тбилиси разбили около восьми палаток у здания парламента и собираются там провести ночь

Митинг представителей оппозиции, их сторонников, а также гражданских активистов, требующих освобождения депутата, председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелии, в Тбилиси у здания парламента завершен. Об этом в пятницу сообщил грузинский телеканал TV Pirveli.

Как сообщает телеканал, активисты разбили около восьми палаток у здания парламента и собираются там провести ночь. Одну из палаток демонстранты раскрыли на проезжей части проспекта Руставели, где находится парламент, однако позже сотрудники полиции указали им, что это противозаконно, после чего было принято решение перенести ее на тротуар.

У парламента остаются несколько десятков человек, а также некоторые лидеры оппозиции. Там же установлена музыкальная аппаратура, которая, по словам демонстрантов, всю ночь будет играть. Желающим остаться ночевать у парламента обещают раздавать чай, кофе, еду. Проспект Руставели по-прежнему остается закрытым для проезда автомобилей.

Масштабная акция протеста в Тбилиси с требованием освободить Мелию началась в пятницу с марша демонстрантов от здания филармонии к парламенту, расположенному в нескольких километрах. Позже митингующие двинулись к Дому правительства, а затем вновь вернулись к парламенту. Оппозиция у законодательного органа озвучила и свои планы на будущее. 2 марта они собираются пикетировать парламент, 5 марта — Дом правительства, 9 марта состоится акция протеста у здания МВД, 11 марта пройдет митинг у Тбилисского городского суда, а 13 марта оппозиционеры вновь соберутся у здания законодательного органа.