Аккаунт президента Кыргызстана в Facebook взломали

Страница президента Кыргызстана Садыра Жапарова в социальной сети Facebook была взломана. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-секретаря главы государства Галины Байтерек.
«Злоумышленники оставляли комментарии с указанной страницы под различными постами», — отметила пресс-секретарь.
По ее словам, президент не имеет никакого отношения к «последним комментариям, которые были размещены с его страницы в Facebook».
«Садыр Жапаров с уважением относится ко всем мнениям, высказываемым в обществе, в том числе и критическим, поэтому никогда не позволил бы себе подобные высказывания», — подчеркнула Байтерек.
В соцсети Facebook имеется как минимум три страницы с именем «Садыр Жапаров», о какой из них идет речь в заявлении пресс-секретаря, не уточняется.(ТАСС)