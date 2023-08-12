Российские и китайские хакеры в результате взлома получили доступ ко внутренней системе Министерства иностранных дел Великобритании.

Об этом сообщает Inews со ссылкой на источник в Центре правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ) Соединенного Королевства.

В публикации отмечается, что взлом произошел еще в 2021 году, когда хакерам удалось получить доступ к конфиденциальным данным сотрудников МИД Великобритании, в том числе копиям переписки по электронной почте и встреч через программу Teams. Источник утверждает, что это случилось из-за того, что один из сотрудников ведомства, возможно, случайно открыл полученное по почте электронное письмо.

Издание подчеркивает, что хакерам не удалось добраться до секретной информации, но не исключено, что они получили доступ к переписке послов или дипломатов за границей.

Источник добавил, что подобное «было очень стыдно», а также вызвало шумиху в правительстве Великобритании, где не знали, стоит ли признавать факт взлома или нет, ведь это мог быть огромный объем информации.

Он подчеркнул, что случившиеся не было скоординировано российской или китайской стороной.(гАГазета.Ру)