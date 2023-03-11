Турция ждет положительного решения от властей США по продаже Анкаре истребителей F-16.

Как передает #, об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на министра нацобороны Хулуси Акара.

«Мы 71 год являемся членом НАТО, выполняем свои обязательства и ждем от союзников, что они будут выполнять свои. Судя по всем заявлениям Белого дома и Пентагона, вопрос о продаже Турции F-16 и модернизации имеющихся самолетов движется к позитивному исходу. Но со стороны Конгресса США есть отдельные негативные высказывания некоторых его членов», — сказал он.

Он отметил, что «ждет от центральных властей США и Конгресса разумного и рационального подхода». «Реализация этой сделки означает укрепление НАТО. Если Турция будет сильнее, то и альянс укрепится. Так что мы ждем от Конгресса разумности и понимания этого факта», — сказал он.