Akabe İnşaat оштрафован за нарушение карантинных правил

В отношении ООО Akabe составлен административный протокол за нарушение карантинных правил. Как передает Report, протокол будет рассмотрен в Бинагадинском районном суде под председательством судьи Вюсала Шюкюрова.

Протокол составлен по статье 211.2 (нарушение требований, установленных соответствующим органом исполнительной власти в связи с использованием средств индивидуальной защиты в период противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов, а также непредотвращение нарушения этих требований должностными и юридическими лицами) Кодекса об административных правонарушениях.

Согласно данному административному правонарушению, юридические лица штрафуются на 400 манатов.

Akabe занимается производством и продажей стройматериалов, а также является официальным дистрибьютором многих зарубежных компаний в Азербайджане.