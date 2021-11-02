Бизнес платформа Millionaire Concept Network была создана в Азербайджане в 2019 году с целью продвижения отечественных брендов, развития туризма и привлечения зарубежных инвесторов. Недавно британские СМИ включили Millionaire Concept Network в список 10 лучших бизнес-клубов мира.

О деятельности бизнес клуба, главных достижениях и планах в интервью # рассказывает его учредитель Агиль Мамиев:

— Как получилось, что Millionaire Concept Network попал в список 10 лучших бизнес-клубов мира по версии британских СМИ?

— Известные британские СМИ ежегодно подготавливают специальные листы и публикации о бизнес клубах разных стран. Рассказав о наших целях и программе, мы смогли попасть в топ-лист британской прессы. Это значит, что мы находимся на верном пути, и делаем все для того, чтобы достойно представлять свою страну в деловом мире.

В 2019 году в Баку мы провели наше первое большое мероприятие – гала-вечер Millionaire Concept. К нам в гости приехали знаменитости и инфлюенсеры из разных стран. Мы сделали громкую заявку и за эти годы смогли реализовать ряд успешных проектов, наладили связи с различными организациями. В результате на данный момент Millionaire Concept имеет свои официальные представительства в более 10-и странах мира, в том числе — Турции, России, ОАЭ, Италии, Франции и др. Наша главная цель – внести свою лепту в развитие туризма в Азербайджане и привлечь в экономику новых инвесторов.

— С кем вы сотрудничаете?

— Наша команда ведет работу по развитию партнерских отношений с иностранными организациями и частными структурами, что позволяет нам вносить важный вклад в проведение деловых мероприятий самого высокого уровня и создавать собственные проекты с уникальным посылом мировому деловому сообществу. Среди членов нашего клуба есть успешные люди из разных сфер, в основном, это представители братской Турции и ОАЭ.

— Не так давно вы были официальным партнером на мероприятии, которое прошло под эгидой ЮНЕСКО в Италии. Чем оно запомнилось?

— Это было мероприятие Rice From The Ashes и оно было организовано нашей соотечественницей, вице-президентом компании Vasconi Archtectes, послом Millionaire Concept Айтен Мирзоевой. В этом мероприятии приняли участие директор представительства Millionaire Concet Netwok в Италии Туран Садиги и член нашего клуба, доктор Мухамед Эль Сахили, который является председателем правления Африканской федерации здравоохранения.

Мухаммед Эль Сахили выступил на этом мероприятии с важными докладами в области здравоохранения, которые были с большим интересом встречены участниками. Также он поделился своими идеями относительно того, как помочь бизнесу во время пандемии, зачитав соответствующий доклад и по этой теме тоже.

— Поделитесь планами на будущее? В какой стране вы планируете провести гала-презентации Millionaire Concept?

— В ближайшем будущем в Баку состоится церемония Global Health Awards, одним из главных партнеров которой является Millionaire Concept. В марте 2022 года мы проведем в Баку Entrepreneur Summit и очередной международный гала-вечер Millionaire Concept, на который съедутся известные и успешные люди, лидеры из разных сфер и стран. К нам поступает множество предложений от наших зарубежных партнеров. Поэтому, мы также думаем о проведении гала-презентации Millionaire Concept в Венеции, Стамбуле, Дубае и Майами – Бич.