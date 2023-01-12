В результате структурных изменений, произведенных в Агентстве продбезопасности Азербайджана (АПБА), 11 имеющихся региональных подразделений были переформированы в соответствии с новым делением экономических районов.

Как сообщили Report в АПБА, созданы Карабахский и Восточно-Зангезурский региональные подразделения, охватывающие освобожденные территории, а также Миль-Муганское региональное подразделение.

Карабахское региональное подразделение охватывает город Ханкенди, Агджебединский, Агдамский, Бардинский, Физулинский, Ходжалинский, Ходжавендский, Шушинский и Тертерский районы, а Восточно-Зангезурское региональное подразделение – Джебраильский, Кяльбаджарский, Лачынский и Зангиланский районы.