Афроамериканцам в США разрешат ходить без масок

Чернокожим американцам, разрешат не носить защитные маски, «если они боятся преследования». Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на CNN.

Округ Линкольн требует, чтобы большинство жителей носили маски в общественных местах, в помещении или на улице из-за пандемии COVID-19. Однако афро- и латиноамериканцы испытывали дискомфорт из-за таких указаний: разные активисты в США рассказали CNN, что из-за масок цветных воспринимали как преступников. По мнению правозащитников, это связано с расистскими предубеждениями — население округа на 90% состоит из белых людей.

Помимо представителей расовых меньшинств, от ношения масок освободят инвалидов, больных людей, чье дыхание затруднено, и детей до 12 лет. Отмечается, что власти все равно рекомендуют детям с 2 до 12 лет закрывать лица.

Телеканал подчеркивает, что смертность от осложнений, вызванных пневмонией COVID-19, значительно выше среди чернокожего населения. По последним данным, она в 2,3 раза выше, чем у других жителей США.

23 июня в США предсказали, что нынешнее лето может стать особенно смертоносным в связи со сложившимися обстоятельствами: пандемией коронавируса, протестами, вызванными смертью чернокожего Джорджа Флойда, разногласиями с полицейскими, а также президентскими выборами. Отмечается также, что в стране зафиксировали всплеск торговли оружием во время пандемии коронавируса — это тоже усугубляет негативные настроения в стране, так как горожане не чувствуют себя в безопасности.