Африканский союз выступил против ближневосточного плана Трампа

Лидеры африканских стран в воскресенье, 9 февраля, на саммите Африканского союза осудили ближневосточный мирный план президента США Дональда Трампа, назвав его незаконным. В частности, глава комиссии организации Муса Факи Махамат заявил, что план нарушает многочисленные резолюции ООН и Африканского союза, подготовлен без международных консультаций и «попирает права палестинского народа». Президент ЮАР Кирилл Рамафоса, который на саммите стал новым председателем Африканского союза, сравнил реализацию мирного плана Трампа с ситуацией, которая была в его стране в период апартеида.

Президент Палестины Махмуд Аббас намерен добиться принятия резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающей план Трампа. Правда, ожидается, что проект подобной резолюции будет заблокирован США. (DW)

| 2020-02-09T21:44:30+00:00 9 февраля 2020, 23:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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