Лидеры шести африканских стран считают, что Украине следует начать мирные переговоры с Россией даже в условиях нахождения войск РФ на ее территории. Это мнение высказал президент ЮАР Сирил Рамафоса в преддверии поездки делегации его страны в Москву и Киев, передает агентство Reuters

«Сначала — прекращение боевых действий, затем — создание рамочных условий для прочного мира», — цитирует агентство представителя президента ЮАР Винсента Магвенью.

Позиция Киева состоит в том, что начало мирных переговоров с Москвой невозможно, пока российские военные находятся на территории Украины. Между тем Кремль требует признания суверенитета РФ над аннексированным в 2014 году украинским полуостровом Крым, напоминает Reuters.

Об инициативе африканских стран по мирному урегулированию в Украине Сирил Рамафоса объявил 16 мая. Ею руководит президент Сенегала Маки Салл. Инициативу поддерживают президенты Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси и Замбии — Хакаинде Хичилема, а также главы Республики Конго Дени Сассу-Нгессо и Уганды Йовери Мусевени.

На голосовании по резолюции о необходимости достижения мира в Украине, подтверждающей приверженность суверенитету и территориальной целостности этой страны в рамках ее международно признанных границ и требующей немедленного вывода российских войск со всей территории Украины, на Генассамблее ООН в феврале 2023 года делегация Сенегала не присутствовала. Египет и Замбия поддержали эту резолюцию, Республика Конго и Уганда воздержались.

Ожидается, что в июне африканская миссия, продвигающая свою мирную инициативу по Украине, посетит Москву и Киев. (DW)