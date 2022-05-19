По меньшей мере 40 афганских политических и военных деятелей, находящихся на данный момент в изгнании, объявили о создании Высшего совета национального сопротивления. Об этом в четверг сообщило агентство AFP, передает ТАСС.

Согласно полученному AFP заявлению этих политиков и военных, целью совета является поддержка усилий по созданию нового инклюзивного правительства для вывода страны из кризисного состояния. «Представители движения «Талибан»должны понять, что они не могут эффективно управлять страной в одиночку, поэтому мы требуем создать более инклюзивное правительство, — говорится в заявлении. — В противном случае гражданская война в Афганистане неизбежна». Политики и военные призвали талибов «прекратить разрушение страны и сесть за стол переговоров, чтобы совместными усилиями решить проблемы афганского общества».

Среди основателей совета — бывший военачальник Абдул Раб Расул Сайяф, экс-губернатор афганской провинции Балх Атта Мохаммад Нур, лидер шиитской общины Мохаммад Мохакик, представитель «Фронта национального сопротивления» Ахмад Вали Масуд.

Кроме того, афганские деятели подчеркнули, что «в условиях, когда талибы навязывают свою власть силой и давлением, вооруженное сопротивление им является вполне обоснованной мерой».