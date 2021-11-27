Власти Италии приняли решение предоставить убежище жительнице Афганистана Шарбат Гуле, фотография которой была опубликована на обложке журнала National Geographic. Соответствующее заявление опубликовано на cайте правительства республики.

«Председатель правительства Италии организовал ее перевозку в Рим», — говорится в пресс-релизе. Отмечается, что решение было принято после обращения представителей гражданского общества и НПО.

В 1985 году фотограф Стив Маккарри сделал снимок Шарбат Гулы, которая находилась в лагере беженцев. Поскольку тогда ее имя не было известно, то ее назвали «Моной Лизой» Афганистана (rg.ru).