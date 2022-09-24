В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден объявил, что лишил Афганистан престижного статуса основного американского союзника вне НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Настоящим я отменяю определение Афганистана как основного союзника Соединенных Штатов вне НАТО», — говорится в президентском меморандуме для государственного секретаря США.

США признали Афганистан одним из своих крупнейших союзников в июле 2012 года. В августе 2021 года США вывели войска из страны, где тогда же власть захватило движение «Талибан».