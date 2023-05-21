Аэропорт Катании (остров Сицилия) заявил о приостановке рейсов из-за извержения вулкана Этна. Соответствующее сообщение опубликовано на странице воздушной гавани в Twitter.

Согласно другому сообщению аэропорта, выполнение полетов будет приостановлено до утра 22 мая, либо до тех пор, пока не будут восстановлены условия безопасности.

Как пишет издание La Repubblica со ссылкой на специалистов Национального института геофизики и вулканологии, в районе вершины вулкана сохраняется облачность, в связи с чем наблюдения затруднены. Однако, по оценкам экспертов, извержение происходит из юго-восточного кратера. (gazeta.ru)