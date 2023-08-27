Корреспондент американского издания The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович, обвиняемый российскими властями в «шпионаже», подал апелляцию на решение Лефортовского районного суда в Москве продлить срок его ареста на три месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей суда.

«В суд поступила апелляция на решение продлить Гершковичу срок содержания под стражей до 30 ноября. Она будет рассмотрена в Мосгорсуде, срок заседания станет известен позднее», — приводит агентство слова своего собеседника.

Решение о продлении срока содержания под стражей корреспондента WSJ Лефортовский районный суд Москвы принял 24 августа по ходатайству следствия. Предыдущий срок ареста Эвана Гершковича истекал 30 августа. Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены.

О задержании в Екатеринбурге 32-летнего журналиста, гражданина США, 29 марта заявил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. На следующий день Лефортовский районный суд арестовал его до 29 мая по подозрению в «шпионаже».