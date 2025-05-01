Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф вызывает недовольство у некоторых членов правительства. Об этом сообщила газета The New York Post (NYP) со ссылкой на источники в Белом доме.

«Любому, кто принимает участие в подобного рода переговорах с [президентом России Владимиром] Путиным было бы полезно иметь в своей команде людей, опытных в делах, связанных с Россией, чтобы они сопровождали его на встречах с Кремлем», — сказал директор российского филиала Фонда защиты демократий.

По информации NYP, некоторые работники американской администрации высказываются о недавних поездках Уиткоффа в сугубо негативном ключе.

«Хороший парень, но <…> идиот, — сказал сотрудник Белого дома, — он не должен делать это в одиночку».

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Путин принял в Кремле Уиткоффа, беседа продлилась три часа и носила «конструктивный и весьма полезный характер».