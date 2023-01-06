Российский миллиардер Роман Абрамович переписал зарубежные активы на миллиарды долларов на своих детей за три недели до начала войны в Украине. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на документы кипрской компании Meritservus, которая много лет управляла активами российского миллиардера.

До вторжения России в Украину Абрамовичу принадлежало по меньшей мере 10 трастов, прописанных на Кипре и острове Джерси. В начале февраля он начал их реорганизацию, после чего активы перешли во владение семерым детям миллиардера. Они стали акционерами крупных российских компаний и владельцами дорогого имущества, например суперъяхты Eclipse.

Процедура реорганизации закончилась как раз в день начала войны — 24 февраля. Дети Абрамовича получили от 51% до 100% долей в трастах, они стали владельцами активов стоимостью как минимум $4 млрд. Самому младшему из его детей 9 лет.

Реорганизацию начали проводить после угроз стран Запада в конце января ввести санкции против российских бизнесменов в случае начала военных действий, отмечает газета.

Абрамович мог переписать трасты на детей, чтобы дистанцироваться от активов, которые могут быть заморожены из-за санкций, предположил бывший высокопоставленный американский специалист по обеспечению соблюдения санкций в разговоре с The Guardian.

После начала войны в Украине правительства Великобритании и Евросоюза ввели санкции против Абрамовича, назвав его прокремлевским олигархом. Его обвинили в том, что он извлекает выгоду из близких отношений с Путиным. Абрамович отрицал свою связь с Кремлем и решил оспорить в суде введенные против него ограничения.

При этом США не вводили санкции против Абрамовича. Ранее газета The Wall Street Journal писала, что президент Украины Владимир Зеленский попросил Джо Байдена исключить олигарха из подготовленного списка санкций. Это должно было позволить Абрамовичу продолжить быть посредником в переговорах с Россией. (moscowtimes.ru)