Российский миллиардер Роман Абрамович в связи с санкциями Запада продает германскому бизнесмену Хакану Кочу и его партнеру по бизнесу Пирросу Куссиосу британскую телекоммуникационную компанию Truphone по символической цене в один фунт стерлингов. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщила британская деловая газета The Financial Times (FT).

Как ожидается, Коч, сооснователь онлайн-платформы по продаже автомобилей AUTO1 Group, получит 90% акций Truphone. Куссиосу — бывшему руководителю телекоммуникационной компании и частному инвестору — перейдут 10%.

Стоимость Truphone в 2020 году составляла 512 млн долларов (478 млн евро). При этом размер инвестиций в компанию со стороны самого Абрамовича и двух его бизнес-партнеров Александра Абрамова и Александра Фролова достигал 375 млн долларов (350 млн евро).

В апреле Truphone наняла консультационную фирму FRP для рассмотрения «стратегических вариантов» в условиях санкций Лондона в отношении Романа Абрамовича.

При этом, как передала FT, высказывались опасения в связи с возможными связями Коча с Фроловым, поскольку AUTO1 получала средства от фирмы, которой руководит сын Фролова.

Нынешнее руководство Truphone инвестирует в нее более 12 млн долларов (11 млн евро) и возьмет на себя другие обязательства, включая единовременное покрытие долгов, в том числе — штрафа в размере 660 000 долларов (615 000 евро) от американской Федеральной комиссии по связи за искажение фактов о структуре собственности компании.

Абрамовичу принадлежат 23% акций Truphone, большая часть остальных ценных бумаг находится в собственности его партнеров по Evraz Group — Фролова и Абрамова.

Предполагается, что сделка по Truphone может быть заключена в июне. Нынешние владельцы смогут получить до трети первоначально вложенных средств, если стоимость компании вырастет. Однако это условие не будет распространяться на Романа Абрамовича, если он останется под санкциями. Официально предприниматель и представители Truphone пока не подтвердили факт сделки. (DW)