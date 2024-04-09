Российский миллиардер Роман Абрамович повторно обжалует санкции Евросоюза, введенные против него после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, сообщает Euronews.

Абрамович отрицает связь с президентом РФ Владимиром Путиным и обратился в суд ЕС, утверждая, что суды низших инстанций не рассмотрели его жалобы должным образом.

В свою очередь, в Еврокомиссии заявили, что решение ЕС было законным и обоснованным. «Роман Абрамович — один из ведущих российских бизнесменов, имеющий давние и тесные связи с президентом Владимиром Путиным», — говорил представитель ЕС в декабре.

В конце прошлого года Европейский суд юстиции в Люксембурге признал законным санкции ЕС против Абрамовича.

«Генеральный суд отклоняет иск, предъявленный господином Абрамовичем, тем самым подтверждая принятые против него ограничительные меры», — говорилось в решении суда.

Абрамович, входящий в топ-20 богатейших людей России с состоянием 9,2 млрд долларов по оценке Forbes, в мае 2022 года подавал иски к Совету Европы в Европейский суд общей юрисдикции, требуя снять ограничительные меры и настаивая, что более 20 лет не ведет активную деятельность в России как бизнесмен.