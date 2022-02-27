Владелец английского «Челси» Роман Абрамович передал управление футбольным клубом попечителям одноименного благотворительного фонда.

Как передает ТАСС, об этом сообщает пресс-служба «Челси».

«Я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Я по-прежнему привержен этим ценностям, поэтому сегодня я передаю попечителям благотворительного фонда «Челси» руководство и заботу о клубе. Я считаю, что в настоящее время они находятся в лучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков», — сказал Абрамович.

Напомним, что Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году примерно за 140 млн фунтов стерлингов (около 233 млн долларов США по курсу на тот момент) у предыдущего владельца — англичанина Кена Бейтса.

«Челси» за время управления Абрамовичем пять раз стал чемпионом Англии, пять раз — обладателем Кубка Англии, трижды — обладателем Кубка английской лиги и суперкубка страны, дважды — победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы. В 2021 году команда выиграла Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.