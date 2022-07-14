Т.н. президент Абхазии Аслан Бжания предложил использовать «республику» для ввоза в Россию санкционных товаров. Об этом он заявил на встрече в правительстве Башкирии.

«Мы, конечно, думаем, что наша территория может быть использована в плане реализации программы по параллельному импорту, транзитные возможности могут быть задействованы», — сказал Бжания.

По его словам, в Абхазии есть два порта, блародаря которым у республики есть выходы к другим государствам. «Это одно из направлений, которым можно было бы воспользоваться», — отметил чиновник.

Он считает, что при параллельном импорте в РФ через Абхазию у непризнанного многими странами региона не будет «дополнительных проблем».

Ранее США уличили 18 государств в помощи Москве обходить западные санкции. По мнению Вашингтона, Россия пытается наладить параллельный импорт через бывшие советские республики (Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан), а также через Китай, Тайвань, Турцию, Бразилию, Индию, Израиль, Мексику, Сербию, ОАЭ, ЮАР, Никарагуа и Сингапур. Публично многие из этих стран отрицают, что оказывают поддержку россиянам.