Абэ обсудил с Трампом по телефону ситуацию вокруг КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове.

Как передает ТАСС, об этом глава японского правительства заявил журналистам по итогам беседы.

«Мы проанализировали текущую ситуацию вокруг Северной Кореи и обсудили наши будущие действия», — сказал он. Абэ также раскритиковал нынешнюю политику Пхеньяна и ряд провокационных действий с его стороны, включая ракетные пуски.

«Необходимо работать над денуклеаризцией посредством мирного диалога», — добавил премьер.

Вместе с тем он не привел никакой информации о том, обсудили ли стороны состоявшийся в пятницу и субботу визит президента Ирана Хасана Роухани в Токио.