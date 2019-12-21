Абэ обсудил с Трампом по телефону ситуацию вокруг КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове.

Как передает ТАСС, об этом глава японского правительства заявил журналистам по итогам беседы.

«Мы проанализировали текущую ситуацию вокруг Северной Кореи и обсудили наши будущие действия», — сказал он. Абэ также раскритиковал нынешнюю политику Пхеньяна и ряд провокационных действий с его стороны, включая ракетные пуски.

«Необходимо работать над денуклеаризцией посредством мирного диалога», — добавил премьер.

Вместе с тем он не привел никакой информации о том, обсудили ли стороны состоявшийся в пятницу и субботу визит президента Ирана Хасана Роухани в Токио.

| 2019-12-21T21:22:22+00:00 21 декабря 2019, 21:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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