В случае провала переговоров по возобновлению ядерной сделки у Ирана есть «альтернативный проект». Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан пресс-конференции во время своего визита в Багдад, передает агентство ISNA.

«Заявления США по ядерному досье Ирана противоречивы. В случае провала переговоров, у Ирана есть альтернативный проект», — сказал он.

Ранее Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами заявил, что инспекторы Международного агентства атомной энергии (МАГАТЭ) уже второй день находятся в Тегеране и осуществляют необходимые проверки ядерных объектов.

Накануне постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что западные страны не готовы довести до конца венские переговоры и восстановить Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана.