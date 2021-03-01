Аббас Аракчи: «Иран продолжит поддерживать тесные отношения с Азербайджаном»

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подчеркнул заинтересованность в непрерывном экономическом сотрудничестве с Азербайджаном. Как передает Report, об этом сообщает Tashim News Agency,

Он заявил, что Тегеран продолжит сотрудничество с Баку на основе взаимного уважения.

Выступая на конференции по карабахскому конфликту, состоявшейся сегодня в Куме, Аракчи сказал, что Иран и Азербайджан сохранили свои экономические отношения в трудную эпоху санкций.

«И мы будем сохранять наши связи на основе взаимного уважения и интересов», — сказал он.

Аракчи также выразил несогласие Ирана с любой угрозой территориальной целостности стран.

Замглавы МИД отметил, что Иран и Азербайджан в последние годы активизировали усилия по налаживанию более тесного партнерства в различных областях.

| 2021-03-01T15:39:22+04:00 1 марта 2021, 16:23|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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