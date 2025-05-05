Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается диктовать президенту США Дональду Трампу, какой именно политики необходимо придерживаться в отношении Тегерана.

«Нетаньяху пытается нагло диктовать, что президент Трамп может, а чего не может делать в своей дипломатии с Ираном. Мир наконец-то узнал, как Нетаньяху напрямую вмешивается в дела администрации США, чтобы втянуть их в очередную катастрофу в [ближневосточном] регионе», — написал он в X.

По словам Арагчи, единственный путь к достижению соглашения по вопросу иранской ядерной программы лежит в сфере дипломатии, «основанной на взаимном уважении и взаимных интересах».

19 апреля агентство Reuters информировало о том, что Израиль представил США несколько вариантов ударов по объектам иранской ядерной инфраструктуры. 17 апреля газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Израиль уже готовился нанести удар по ядерным объектам Ирана в мае и был убежден в том, что США примут активное участие в подготовке атаки и обеспечат еврейскому государству защиту от возможного ответного удара Тегерана. По сведениям издания, президент США Дональд Трамп взял курс на дипломатическое урегулирование разногласий с иранской стороной и в начале апреля проинформировал Израиль, что не поддержит такую военную операцию.

4 мая Нетаньяху заявил, что за обстрелом йеменским движением «Ансар Аллах» израильского аэропорта Бен-Гурион 4 мая стоит Иран и заверил, что Израиль «передаст четкий сигнал» и Тегерану. МИД Ирана в свою очередь подчеркнул, что исламская республика решительно и «всеми силами» ответит на любую агрессию со стороны Израиля. (ТАСС)