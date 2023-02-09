Информацию о наших пропавших гражданах важно уточнять в посольстве Азербайджана в Турции.

Как сообщил турецкому бюро Report посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, после землетрясения посольство перешло на усиленный режим работы.

«Мы направили своих представителей в пострадавшие от землетрясения провинции. Мы координируем свою работу с соответствующими государственными учреждениями. В случае предоставления нашими гражданами в посольство точной и своевременной информации о пропавших детях и родственниках, мы передаем эту информацию в соответствующие учреждения. Есть несколько примеров, когда мы помогли спасти наших граждан при помощи своевременно предоставленной информации», — сказал посол.