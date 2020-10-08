9 сотрудников Путина попадут под санкции ЕС из-за отравления Навального

Французская газета Le Monde узнала, что Франция и Германия согласовали антироссийский санкционный список, в который могут войти девять человек по инциденту с Навальным.

Источники издания рассказали, что среди попавших под ограничительные меры — сотрудники администрации российского президента и силовых ведомств.

По данным СМИ, санкции предполагают заморозку счетов, а также наложение запрета на посещение стран Европы. Лидеры ЕС, как добавляет газеты, будут обсуждать проект документа в рамках заседания в Брюсселе, которое состоится 12 октября.

При этом европейские лидеры не исключают, что Россия может ввести «ответные меры». (Газета.Ру)