9 сотрудников Путина попадут под санкции ЕС из-за отравления Навального

Французская газета Le Monde узнала, что Франция и Германия согласовали антироссийский санкционный список, в который могут войти девять человек по инциденту с Навальным.

Источники издания рассказали, что среди попавших под ограничительные меры — сотрудники администрации российского президента и силовых ведомств.

По данным СМИ, санкции предполагают заморозку счетов, а также наложение запрета на посещение стран Европы. Лидеры ЕС, как добавляет газеты, будут обсуждать проект документа в рамках заседания в Брюсселе, которое состоится 12 октября.

При этом европейские лидеры не исключают, что Россия может ввести «ответные меры». (Газета.Ру)

| 2020-10-08T23:33:58+04:00 9 октября 2020, 01:29|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss