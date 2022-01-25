Перед матчем 1/8 финала Кубка Африки между сборными Камеруна и Коморских островов (2:1) возле стадиона произошла давка.

Как сообщило правительство Камеруна, в результате этого происшествия погибли 8 человек, еще 38 пострадали, 7 из них получили серьезные травмы.

Неизвестно, может ли увеличиться число погибших в результате травм, полученных в давке.

По официальным данным, игру посетили 50 тысяч человек. Вместимость стадиона – 60 тысяч, однако из-за ограничений, связанных с коронавирусом, арену разрешено заполнять лишь на 80%.

Африканская конфедерация футбола (CAF) выступила с заявлением: «CAF знает об инциденте, случившемся во время матча Камерун – Коморы на Кубке Африки.

CAF ведет расследование и старается выяснить больше деталей о произошедшем. Мы находимся в постоянном контакте с правительством Камеруна и оргкомитетом.

Сегодня президент CAF Патрис Мотсепе отправил генерального секретаря Верона Мосенго-Омба навестить болельщиков, которые находятся в больнице Яунде».