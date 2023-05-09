Актер Роберт де Ниро рассказал ET Canada, что стал отцом в седьмой раз. Он поправил журналиста, который сказал, что у актера шесть детей.

«Вообще-то, семь. У меня только что родился ребенок», — сказал 79-летний де Ниро.

Представитель актера подтвердил эту информацию. При этом личность матери ребенка не раскрывается. Известно, что де Ниро развелся со своей второй женой в 2018 году спустя 20 лет брака.

Де Ниро признался, что пытается быть любящим родителем, однако иногда ему приходится быть и строгим. «Без этого не обойтись с детьми. Мне не нравится диктовать правила и тому подобное, но иногда у вас просто нет выбора. Думаю, любой родитель скажет вам то же самое. Вы всегда хотите поступать правильно по отношению к детям, дать им преимущество, но иногда не можете», — заявил актер.

Актер Роберт де Ниро был женат дважды. У него двое детей — 51-летняя Дрена и 46-летний Рафаэль — от первой жены Дайэнн Эбботт. Во втором браке с Грейс Хайтауэр у актера появились 25-летний Эллиот и 11-летняя Хелен. Он также является отцом сыновей-близнецов от бывшей подруги Туки Смит — Джулиана и Аарона Кендрика, которым сейчас по 27 лет.