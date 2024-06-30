До 72% возросло число американских избирателей, полагающих, что президент Джо Байден не может исполнять обязанности главы государства, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного телеканалом CBS.

Такие результаты удалось получить после дебатов Байдена и экс-президента Дональда Трампа, которые прошли в ночь на 28 июня по московскому времени. До дебатов, согласно данным опроса от 9 июня, о неспособности Байдена находиться на должности говорили 65%. Число людей, придерживающихся противоположной точки зрения, за это же время сократилось с 35% до 27%.

Среди избирателей-демократов число скептически относящихся к состоянию Байдена выросло с 29% до 41%, а число тех, кто считает для него возможным быть президентом, снизилось с 71% до 59%.

В отношении Трампа мнения разделилось почти поровну: 50% считают, что его когнитивное здоровье и психологическое состояние позволят ему быть президентом, а 49% — нет.

По сравнению с февралем выросла общая доля тех, кто не считает, что Байден должен вновь баллотироваться в президенты — с 63% до 72%. Среди демократических избирателей такая доля увеличилась с 36% до 46%.