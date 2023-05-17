Контроль на границе с Россией усилят таможенные органы Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии. О соглашении, достигнутом в среду по итогам встречи в Хельсинки, сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел Финляндии.

«В трехдневных дискуссиях приняли участие национальные компетентные органы, ответственные за координацию применения санкций, выдачу разрешений (например, экспортных лицензий, разрешений на финансовые санкции), и таможенные чиновники приграничных государств. Представители обсудили пути укрепления мер, направленных на пресечение обхода санкций ЕС Россией и Беларусью», — говорится в сообщении. «Участники встречи договорились углублять сотрудничество в сфере реализации санкций, усилить единообразное применение таможенного контроля, обсудить гармонизацию процессов лицензирования и расширить регулярный обмен информацией и передовым опытом. В результате стороны договорились подготовить совместное руководство для экономических операторов по выявлению случаев обхода санкций», — говорится в совместном заявлении участников встречи.