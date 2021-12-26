В Азербайджане выявлено еще 511 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 1 178 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

13 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 614 630 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 595 098 человек вылечились, 8 297 скончались, число активных больных – 11 235.

За последние сутки проведено 9 328, за прошедшее время – 5 817 708 тестов на коронавирус.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 20 989 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 2 047, вторую дозу получили 2 554 человека, «бустерную дозу» – 16 388 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 11 224 584, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 157 954, вторую дозу получили 4 662 012 человек, «бустерную дозу» – 1 404 618 человек.