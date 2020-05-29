47 % инфицированных коронавирусом приходится на долю Баку

Порядка 47 процентов инфицированных приходится на долю Баку.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, передает в пятницу Trend.

По его словам, данный показатель по Гянджа-Газахскому региону составляет 13,6 процента, по низменным районам — 11,1 процента, в Абшеронском районе — 9,2 процента. По другим регионам показатели не превышают пяти процентов.

«По числу выявленных фактов инфицирования лидирует Баку. По Ясамальскому району данный показатель составляет 14,5 процента, в Насиминском — 13, в Бинагадинском — 11,1, в Хатаинском — 10, в Гарадагском — семь, в Низаминском — 5,9 процента», — сказал Байрамлы.

Он добавил, что с апреля, когда были введены ограничения, наблюдалось снижение числа инфицирований. Однако показатели начали расти, как только ограничения были частично отменены.

«В результате несоблюдение правил гражданами наблюдается рост инфицирования. Если мы хотим локализовать инфекцию, то либо следует ввести жесткий режим карантина, либо население должно соблюдать правила. Мы, как и весь мир, должны избрать второй путь», — подчеркнул Байрамлы.

Он добавил, что несмотря на растущее число больных, находящихся в тяжелом состоянии, серьезного роста в количестве скончавшихся не наблюдается.