43 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Азербайджане

В Азербайджане зафиксировано 43 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19).

Об этом Report сообщили в оперативном штабе при Кабинете Министров.

Из них состояние 7 человек оценивается как тяжелое, 12 — как среднетяжелое, состояние остальных стабильное.

В то же время 6 зараженных коронавирусной инфекцией прошли лечение в больницах специального режима и были отпущены

На данный момент в стране зафиксировано 443 факта заражения коронавирусом, из них 32 человека излечились, 5 человек скончались, лечение 406 продолжается в больницах спецрежима.