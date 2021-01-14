30 лет подъему балтийского духа

13 января Литва отмечает трагическую дату, схожую с той, которую Азербайджан отмечает 20 января (в Баку в 1990 году была опасность свержения Советской власти Народным фронтом, Горбачев ввел войска и было убито более 100 горожан). Такие же события в те годы пережили Латвия, Грузия.

А ровно 30 лет назад в 1991 году советские десантники и бойцы «Альфы» штурмовали здание телецентра в Вильнюсе. Произошли столкновения силовиков со сторонниками выхода Литвы из СССР. В результате погибли 13 человек. Это было одно из череды похожих событий, приведших в итоге к разочарованию людей и развалу огромной страны.

Интересно, как можно с высоты трех десятков лет оценить историческое значение того противостояния для нынешней Литвы, и наверное, в целом для стран Балтии?

На этот вопрос # согласились ответить свидетели и участники тех событий.

Латвийский журналист Юрис Экштейнс (Лиепая):

— Разумеется, случившееся в те дни имеет огромное значение для стран Балтии в целом. И не только для них. Ведь всего через несколько дней после тех событий в Вильнюсе произошла не менее трагическая ночная перестрелка в Риге, когда одни милиционеры стреляли в других милиционеров, в итоге были убиты операторы группы известного режиссера Юриса Подниекса — Гвидо Звайгзне и Андрис Слапиньш. Я имел счастье быть знакомым с ними.

И после этого в Риге начались славные и легендарные Дни Баррикад, когда люди со всей Латвии приезжали, чтобы защитить свою столицу от повторения Вильнюсского сценария. Казалась, вся Латвия была единодушна в этом стремлении.

В Москве прошёл знаменитый митинг в поддержку Литвы. Я принимал в нем участие и был очевидцем того, как несколько сотен тысяч человек, восхищенные мужеством литовцев, впервые в новейшей истории скандировали лозунги: «Долой КПСС!» и «Танки КПСС — вон из Балтии!».

Я горд тем, что был тогда в этих рядах и держал в руках красно- бело-красный флаг. Мне кажется, это было невероятное единение людей, народов, и победа человеческого духа над малодушием.

Алекс Григорьевс, политаналитик, доктор филологических наук, независимый журналист (Латвия):

— Тридцать лет тому назад руководство СССР приняло решение силой подавить стремление к свободе и независимости народов, которые СССР заточил в своей тюрьме. Ночью 13 января в Вильнюсе псковские десантники, поддержанные танками, бронетранспортерами и группой «Альфа» напали на защитников здания телевизионной башни Литовского телевидения, подавив танками или застрелив до 13 безоружных людей.

В этот же день правительство Латвии провело 500-тысячную манифестацию в Риге и призвало народ не расходиться, а встать живым щитом перед основными зданиями — телебашни, парламента (в котором я тогда был депутатом), правительства, и еще несколькими.

Впоследствии участники сопротивления на баррикадах получили памятные знаки (медали), я тоже.

Эти события снимал латвийский кинодокументалист Юрис Подниекс, и благодаря снятым им кадрам, об очередном преступлении советского руководства узнал весь мир. Тюрьма народов, удерживаемая воедино только благодаря террору – скрывать истинную сущность СССР далее было невозможно.

В то же утро Народный фронт Латвии призвал народ на баррикады – защищать вновь независимую Латвию от советской агрессии. Улицы Риги покрылись баррикадами, и на них несколько недель несли дежурство добровольцы со всей Латвии. Рижане готовили для них еду, жертвовали сигареты. В окнах первых этажей зданий появились три буквы ТТТ (tēja, tualete, telefons – чай, туалет, телефон) – это значило, что можно свободно заходить – вас угостят чаем, дадут возможность воспользоваться туалетом и телефоном (мобильных тогда еще не было). Вместо псковских десантников и «Альфы» в Риге Советский Союз защищал подчиняющийся Москве ОМОН. Вечером 20 января 1991 года он атаковал латвийское Министерство внутренних дел. При этом погибло несколько милиционеров, школьник, находившийся среди людей в близлежащем парке, и два оператора, снимавших происходящее на видеокамеру.

После международного скандала продолжать репрессии советское руководство сочло невозможным и до августа 1991-го в республиках Балтии сохранялось своеобразное двоевластие. Надо сказать, что между подневольными народами СССР существовала изрядная степень солидарности, и даже руководитель Российской Федерации Борис Ельцин прилетел в Таллинн, чтобы поддержать балтийцев.

В чем исторические уроки Вильнюса и Риги января 1991 года? Никакая сила не заставит покориться народы, если они решили быть свободными. Советская тюрьма народов была обречена так же, как и Российская империя семидесятью годами ранее. Единство как каждого народа в отдельности, так и солидарность народов со сходными интересами – залог успеха борьбы за свободу. И наконец, по сравнению с теми проблемами, которые стояли перед нами тогда, нынешние – просто мелкие неприятности!